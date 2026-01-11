Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об усилении позиций в составе армейской команды.

Роман Бабаев — генеральный директор ЦСКА globallookpress.com

«Перед клубом по‑прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба.

Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам "на выход" — в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», — цитирует Бабаева прес‑служба ЦСКА.

Ранее стало известно, что защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Лусиано Гонду пополнил состав армейского клуба.