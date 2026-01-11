«Зенит» объявил о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

Игорь Дивеев globallookpress.com

По информации пресс-службы питерцев, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

«Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе "Зенита", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и "Зенит" договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, при этом "Зенит" должен доплатить.

В составе ЦСКА Дивеев провел 203 матча, забил 20 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, что "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.