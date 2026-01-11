Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба петербургского клуба. По информации московского клуба, 24-летний футболист будет выступать за армейцев под номером 32.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Гонду выступал за «Зенит» с августа 2022 года. За это время он забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 51 матче во всех турнирах.

Ранее Лусиано играл за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году он представлял олимпийскую сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже.