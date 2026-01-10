Одни из лучших на континенте сражаются за полуфинал

Четвертьфинальная стадия Кубка африканских наций сводит без права на ошибку двух тяжеловесов турнира. В Марракеше за место в полуфинале сыграют Алжир и Нигерия — команды из первой пятёрки африканского рейтинга ФИФА. На этом этапе случайных сборных уже нет, и матч обещает стать одной из самых статусных дуэлей всего турнира. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

37' Неудачно скинул назад Манди, Адамс вышел 1 на 1 и бил в левый верхний угол, но не попал в створ!

36' Марез навесил со штрафного, не перебил ближнего игрока.

35' Оньемаэчи в центре поля заехал по ногам Марезу, штрафной подаст Алжир.

33' Зидан на газоне, врачи оказывают помощь киперу Алжира.

32' Адамс в пустые ворота мог заносить мяч, но отправил мяч параллельно воротам, защитник мешал.

31' Лукман навесил с углового, Ндиди не смог пробить в сторону ворот.

31' ВАР смотрит повтор, проверяют, точно ли не зашёл мяч в ворота.

30' Бенсебаини вынес мяч с самой ленточки ворот после удара Бэсси!

29' Амура получил жёлтую карточку, сбил соперника на фланге.

28' Не получилось у Осимхена обработать мяч, сразу два защитника его накрыли.

26' Осимхен не успел пробить с убойной позиции, Айт-Нури в подкате выбил мяч!

25' Марез отработал в обороне на фланге, выбил мяч в аут.

23' Лукман мощно пробил в ближний угол, на месте Зидан!

22' Бенсебаини сфолил в штрафной соперника, влетел во вратаря.

21' Оньемаэчи сбил Мареза на правом фланге, Рияд уверен, что фол достоин жёлтой карточки.

20' Маза не успел к мячу после длинной передачи, Нвабали сыграл на выходе.

18' Бенсебаини выбил мяч далеко из штрафной после вброса Оньеки из аута.

17' Оньека пытался навесить в штрафную с правого фланга, неточно.

15' Первая жёлтая карточка в матче! Зерруки в подкате снёс соперника в центре поля.

14' Во вне игры попал Осимхен.

13' Алжир по правому флангу развивал атаку, не дал Оньемаэчи подать.

10' Оньека скинул в штрафную на Осимхена, тот не сориентировался и не успел пробить.

08' Осимхен пробил головой после подачи Лукмана – выше ворот!

07' Осимхен простреливал вдоль ворот, попал в Манди.

07' В офсайде оказался Амура на левом фланге.

06' Никто из нигерийцев не смог пробить после навеса Лукмана с угла поля.

05' Айт-Нури выбил мяч на угловой после навеса с левого фланга.

03' Ивоби навешивал в штрафную, Зидан забрал мяч.

02' Аджайи головой пробил после подачи со штрафного, выше ворот.

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

19:00 В Марракеше сегодня около 17 градусов, осадков по ходу матча не будет.

18:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Алжир: Зидан; Белгали, Айт-Нури, Манди, Бенсебаини; Зерруки, Буддауи, Маза; Марез, Шаиби; Амура.

Нигерия: Нвабали; Осайи, Ндиди, Айаджи, Бэсси; Лукман, Оньека, Осимхен, Оньемаэчи, Ивоби; Адамс.

18:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Исса Си; ассистенты — Дибриль Камара, Нуха Бангура; третий ассистент — Гилберт Кипкоч Черуйот; четвёртый арбитр — Питер Ваверу Камаку; VAR — Пьер Жислен Атчо; ассистенты VAR — Стивен Оньянго Йембе, Летиция Антонелла Виана.

Алжир

После двух подряд провалов на групповом этапе предыдущих розыгрышей Алжир подошёл к этому турниру с чёткой установкой — никаких компромиссов. Команда Владимира Петковича безупречно прошла группу, выиграла все три матча с общим счётом 7:1 и подтвердила статус одного из фаворитов.

Первое серьёзное испытание «лисы пустыни» получили в игре с ДР Конго. Матч затянулся до дополнительного времени и потребовал максимальной концентрации, но решающий удар Адиля Булбины на 119-й минуте позволил Алжиру пройти дальше. Эта победа стала частью впечатляющего отрезка — одиннадцать побед в четырнадцати последних матчах во всех турнирах.

Тем не менее, статистика плей-офф на Кубке африканских наций заставляет быть осторожными. Алжир вылетал именно на стадии четвертьфинала в четырёх из шести последних случаев, и предстоящий матч становится тестом не столько на класс, сколько на умение справляться с давлением. При этом капитан Рияд Марез остаётся одним из главных действующих лиц турнира и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира.

Нигерия

Нигерия подходит к четвертьфиналу с не менее убедительным багажом. Команда Эрика Шелля выиграла все четыре матча на турнире, забив двенадцать мячей — лучший показатель среди всех участников. Разгром Мозамбика 4:0 в 1/8 финала стал самым цельным выступлением «суперорлов» на турнире и принёс им первый «сухой» матч.

В атаке нигерийцы выглядят особенно разнообразно. Виктор Осимхен и Адемола Лукман оформили по три гола, а вклад Александра Ивоби в организацию игры делает нападение менее прямолинейным. Даже локальный конфликт между лидерами после матча с Мозамбиком не выбил команду из колеи — внутри сборной подчёркивают, что эпизод уже закрыт.

Исторически Нигерия чувствует себя уверенно на этой стадии. Команда выходила в полуфинал в пятнадцати из двадцати предыдущих участий в Кубке африканских наций и именно здесь чаще всего подтверждала свои амбиции. Однако нынешний соперник — один из самых неудобных за последние годы.

Очные встречи

Алжир остаётся крайне неприятным оппонентом для Нигерии. «Суперорлы» не выигрывают у североафриканцев в четырёх матчах подряд и проиграли три последних встречи, включая полуфинал Кубка африканских наций 2019 года, где всё решил штрафной Рияда Мареза в компенсированное время.

