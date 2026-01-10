9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Алжир и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск.
Алжир
Турнирное положение: Алжир занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Буркина-Фасо, третьи в таблице — Судан и четвертую — Экваториальную Гвинею.
На первой стадии плей-офф, «лисы» обыграли ДР Конго и вышли в 1/4 финала турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла ДР Конго (1:0).
До того команда переиграла Экваториальную Гвинею (3:1) и Буркина-Фасо (1:0).
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Команда выглядит как один из фаворитов турнира, забившая 7 мячей на групповой стадии, что является вторым показателем группового этапа Кубка Африки.
Алжир не проигрывает в основное время с июня 2025-го года.
Нигерия
Турнирное положение: Нигерия занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Тунис, третьи в таблице — Танзанию и четвертую — Уганду.
Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Мозамбика и разгромила соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная разгромила Мозамбик со счетом 4:0.
До того команда обыграла .
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Нигерийцы играют мощно в атаке, являясь самой результативной командой как на групповом этапе (8 голов), так и в плей-офф (4 мяча).
После фиаско на отборе к ЧМ-2026, Нигерия выглядит крайне солидно, хоть и не без проблем в обороне.
Статистика для ставок
- В семи последних матчах Алжир неизменно забивает
- В пяти из шести последних матчах Нигерии обе команды забивали
- Нигерия не может обыграть Алжир с 2016-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.00, победа Алжира — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.54.
Прогноз: Алжир является крайне неудобным соперником для Нигерии и вряд ли на этот раз неприятная серия для «суперорлов» прервется
Ставка: Выход Алжира в следующий раунд за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды любят и умеют забивать, так что стоит ожидать результативный матч
Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.34.