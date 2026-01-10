прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.09

9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Алжир и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск.

Алжир

Турнирное положение: Алжир занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Буркина-Фасо, третьи в таблице — Судан и четвертую — Экваториальную Гвинею.

На первой стадии плей-офф, «лисы» обыграли ДР Конго и вышли в 1/4 финала турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла ДР Конго (1:0).

До того команда переиграла Экваториальную Гвинею (3:1) и Буркина-Фасо (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Команда выглядит как один из фаворитов турнира, забившая 7 мячей на групповой стадии, что является вторым показателем группового этапа Кубка Африки.

Алжир не проигрывает в основное время с июня 2025-го года.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Тунис, третьи в таблице — Танзанию и четвертую — Уганду.

Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Мозамбика и разгромила соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная разгромила Мозамбик со счетом 4:0.

До того команда обыграла .

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Нигерийцы играют мощно в атаке, являясь самой результативной командой как на групповом этапе (8 голов), так и в плей-офф (4 мяча).

После фиаско на отборе к ЧМ-2026, Нигерия выглядит крайне солидно, хоть и не без проблем в обороне.

Статистика для ставок

В семи последних матчах Алжир неизменно забивает

В пяти из шести последних матчах Нигерии обе команды забивали

Нигерия не может обыграть Алжир с 2016-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.00, победа Алжира — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.54.

Прогноз: Алжир является крайне неудобным соперником для Нигерии и вряд ли на этот раз неприятная серия для «суперорлов» прервется

Ставка: Выход Алжира в следующий раунд за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды любят и умеют забивать, так что стоит ожидать результативный матч

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.34.