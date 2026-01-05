Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал, что думает о возможном завершении карьеры.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Я не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому уже готовиться. Готовлюсь к тому, чем смогу заниматься после футбола. Я всегда знал, что футбол — важная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь, особенно сейчас.

В молодости я не задумывался об этом, ведь в моей голове был только футбол, футбол и снова футбол. Но теперь я осознаю, что близок к завершению карьеры. Не могу сказать, сколько ещё времени у меня осталось — один, два, три года или, возможно, четыре, но я не ощущаю никакого давления. Если когда-нибудь я прислушаюсь к своему телу и почувствую изменения, тогда буду готов завершить карьеру», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 37-летний Левандовский принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и отдал два ассиста.