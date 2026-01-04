В 20-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч состоится 4 января на стадионе «Этихад». Начало в 20:30 мск.

«Ман Сити» сегодня имеет возможность вернуть себе второе место. Подопечные Хосепа Гвардиолы имеют 41 очко и отстают всего на один пункт от «Астон Виллы», которая занимает вторую строчку. Учитывая, что «Челси» сейчас остался без главного тренера, у «горожан» есть хороший шанс на успех.

«Челси» уволил Энцо Мареску после ряда неудовлетворительных результатов. Последней каплей стала ничья 2:2 с «Борнмутом». «Аристократы» выиграли только один матч из пяти последних, из-за чего опустились на 6-ю строчку.

Последний матч на «Этихад» завершился победой «Ман Сити» со счетом 3:1. Накануне коллектив Гвардиолы имеет 4 домашних победы подряд. Будет ли сегодня пятая?

Прогнозы и ставки

Информация для ставка:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры предлагают 1.51 на победу «Ман Сити», 6.15 они дают на победу «Челси», ничья оценивается коэффициентом 4.85.

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Ман Сити» со счетом 3:0.

Трансляция матча

