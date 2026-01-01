В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» не выявили победителя — 1:1.
Команда Оливера Гласнера вышла вперед на 39-й минуте после точного удара главного бомбардира Жана-Филиппа Матета.
«Фулхэм» смог сравнять счет на 80-й минуте после гола капитана Тома Кэрни., которому ассистировал Саша Лукич.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:1ФулхэмЛондон
1:0 Жан-Филипп Матета 39' 1:1 Томас Кейрни 80'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Натаниэл Клайн (Борна Соса 90'), Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Жейде Канво 56'), Джастин Девенни (Крисантус Уче 82'), Ереми Пино (Ромен Эссе 82'), Жан-Филипп Матета
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Тимоти Кастань 51'), Кевин (Харрисон Рид 85'), Эмиль Смит-Роу, Гарри Уилсон (Адама Траоре 85'), Сандер Берге (Томас Кейрни 67'), Саша Лукич, Рауль Хименес
Жёлтые карточки: Хорхе Куэнка 19' (Фулхэм), Йоаким Андерсен 46' (Фулхэм), Эмиль Смит-Роу 60' (Фулхэм), Томас Кейрни 81' (Фулхэм), Тимоти Кастань 88' (Фулхэм)
«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сейчас делят 9-10-е места в таблице АПЛ, набрав по 29 очков.