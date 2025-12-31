Ввяжется ли «Фулхэм» в борьбу за еврокубки?

1 января в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Начало игры — в 20:30 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 18-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5) и в шесть — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник уступает ей лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в предыдущем поединке в 18-м туре английской Премьер-лиги клуб остался без очков, когда дома потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1).

Перед этим в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Орлы» на выезде по пенальти проиграли «Арсеналу» (1:1) и вылетели из турнира.

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Камада, Муньос и Риад, уехал на Кубок Африки — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после 18-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Тоттенхэма».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Дачники» на чужом поле обыграли «Вест Хэм» (1:0).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с аналогичным результатом 1:0 одолел «Ноттингем Форест».

Не сыграют: травмирован — Родригу Муниз и Сессеньон, уехали на Кубок Африки — Чуквуэзе, Ивоби и Бесси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь этого им будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля.

Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фулхэм» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, выигрыш «Фулхэма» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Фулхэма».

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.