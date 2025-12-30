По информации СМИ, вингер московского «Динамо» Ульви Бабаев близок к переходу в московский «Спартак».LiveSport.Ru рассказывает подробности переговоров и объясняет, почему 21-летний нападающий заинтересовал красно-белых.

Время паковать чемоданы

Зимняя пауза в РПЛ уже успела подарить несколько интересных трансферных историй. Уход Баринова из «Локомотива», обмен Гонду на Дивеева и связанную с ним покупку ЦСКА Сауся. В этом ряду появился еще один сюжет — переход Ульви Бабаева из московского «Динамо» в «Спартак».

Впервые об интересе красно-белых к 21-летнему вингеру сообщил журналист Иван Карпов еще в середине ноября. И он же 25 декабря дал инсайд: клуб близок к заключению с молодым футболистом контракта на срок до лета 2030 года. Осталось договорится по нескольким деталям и провести медосмотр, запланированный на ближайшие дни.

Удивляет, как динамовцы допустили такое развитие событий. Но дело в том, что срок действия текущего контракта Бабаева с бело-голубыми истекает 10 июня 2026 года. Следовательно, 10 декабря у стороны игрока возникло право вести официальные переговоры с другими клубами.

Была информация, что переговоры насчёт пролонгации соглашения зашли в тупик. Хотя позднее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказывал, что они продолжаются, и делился ожиданиями их успешного завершения. К тому же, по данным журналиста Константина Алексеева, приоритет Бабаева — выступление за «Динамо» и продление контракта с бело-голубыми. Однако все мы знаем, что слухи на пустом месте не возникают.

Талантливый воспитанник, но не без изъянов

Ульви Лачын оглы Бабаев родился 30 марта 2004 года в российско-азербайджанской семье в подмосковных Химках, где в возрасте 5 лет начал заниматься футболом в местной команде. В 10 лет мальчик перебрался в Академию «Динамо». Выступая преимущественно на позиции центрального нападающего и иногда перебираясь на фланги, Бабаев показывал высокую результативность:

за пять сезонов (в 2014-2019 гг.) летнего первенства Москвы «Клубной лиги» забил за «Динамо» 48 голов;

за 29 матчей в Юношеской футбольной лиге забил 13 голов и отдал 8 голевых передач;

за 23 матча в Молодёжной футбольной лиге забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

За основную команду бело-голубых Бабаев в РПЛ дебютировал в июне 2023 г. Получить приглашение в основу раньше не дала травма, из-за которой нападающий пропустил полгода. По этой же причине Ульви также пропустил вторую половину 2023 года, а в игровой ритм возвращался в дубле.

Ульви Бабаев vk.com/fcdm_official

Первый по-настоящему первый сезон на взрослом уровне Бабаев провёл в «Крыльях Советов», которые взяли его в аренду. Тренерский штаб Игоря Осинькина не часто выпускал игрока на поле (146 мин в 13 матчах РПЛ), в основном, доверяя ему игры Кубка России, где он и совершил единственные результативные действия за самарцев (2+1 за 5 матчей).

Спустя год он вернулся в «Динамо», где Валерий Карпин стал потихоньку подтягивать молодого парня к основному составу. В первой части сезона Бабаев уже перебил свои прошлогодние показатели: 295 минут и 1 гол за 9 матчей РПЛ и 412 минуты и 4 гола за 6 матчей Кубка России. Главный перформанс Ульви случился в кубковой встрече против «Крыльев», где ему удалось оформить хет-трик.

Бабаев является универсальным игроком атаки, способным сыграть как вингера, так и «десятку». Он обладает поставленным ударом, который может быть нанесён и с правой, и с левой ноги. Рост 172 см не позволяет Бабаеву успешно играть на «втором этаже», но благодаря ему игрок имеет низкий центр тяжести, что способствует высокой координации, юркости и подвижности. А техническая оснащенность Ульви и хороший дриблинг в его исполнении являются следствием мини-футбольного прошлого.

Однако вингер далеко не беспроблемный футболист, иначе в свой 21 год он стоил бы куда дороже, чем 750 тыс. евро (по данным Transfermarkt). Да и «Крылья Советов» наверно бы активировали опцию выкупа за 50 млн рублей.

Проблема в том, что я разговаривал с Игорем Витальевичем Осинькиным, он [Бабаев] же был в Самаре, и практически там не играл, только в Кубке. Он [Осинькин] сказал, что, пока Бабаев не прибавит в физической мощи, ему будет очень сложно на уровне Премьер-Лиги. Константин Генич футбольный комментатор

Можно добавить, что Бабаев часто заигрывается и не всегда выбирает лучший вариант для паса партнеру. Но эти проблемы можно поправить.

Из «Динамо» в «Спартак» — проверка на стрессоустойчивость

В московском «Динамо» довольно резко отреагировали на возможный уход игрока в «Спартак».

Так, а где у нас Бабаев? Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел в «Спартак» — и все. Понял меня? Сергей Степашин член совета директоров ФК «Динамо» (Москва)

Напомним, Ташаев в 2018 г. перешел из «Динамо» в «Спартак», но уже через год был отправлен в аренду, через пару лет стал играть в клубах ФНЛ и 29 лет завершил карьеру. Развивая эту тему, можно еще вспомнить Ивана Соловьева, который в 2013 г. тоже за полгода до завершения контракта с «Динамо» принял предложение «Зенита».

В то же время другие динамовцы (Роман Зобнин и братья Комбаровы) после перехода в «Спартак» не просто не погасли, но даже вышли на новый уровень. А вот, например, карьеры у Анатолия Катрича и Григория Морозова, которые выстрелили и остались в «Динамо», дальнейшего развития не получили. В общем, какой-либо закономерности в этом вопросе выявить сложно. Хотя риски для Бабаева из-за возможного перехода в «Спартак» все равно имеются.

Кто из молодых россиян в этом сезоне получил шансы в «Спартаке»? Разве что Игорь Дмитриев и то — вынуждено и на новой для себя позиции левого защитника. Данил Зорин, Егор Гузиев, Никита Массалыга в РПЛ почти не играли (только Зорин провёл на поле 6 мин) — им доверяли лишь матчи Кубка России, пока не наступила пора игр на вылет.

Возможно, новый тренер «Спартака» будет больше доверять местной молодёжи. Но, как правило, приглашенные из-за границы специалисты нацелены на получение результата здесь и сейчас, а не на развитие молодых игроков ради перспектив клуба через несколько лет. Особенно, если наставником красно-белых назначат Хуана Карседо, который не любит ротацию от слова совсем.

Про общественное осуждение тоже не стоит забывать. «Погнался за длинным рублем», — уже сказал Олег Терёхин про возможный переход Бабаева в «Спартак». «Горячий приём» от фанатов бело-голубых также будет обеспечен. Впрочем, сам Ульви признавался, что критика (впрочем, как и похвала) на него не влияет.

Если я буду реагировать на что-то хорошее или негативное, у меня не будет стабильности. Будут скачки. А без этого есть определённая стабильность, которая помогает в спорте. Ульви Бабаев нападающий «Динамо» (Москва)

«Спартак» переходит на отечественное

Сделка с Бабаевым стала одной из первых инициатив Андрея Мовсесьяна, который два месяца назад занял должность заместителя генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. Потребность красно-белых в приобретении молодого российского вингера (а ведь на эту позицию рассматривают и альтернативные варианты, в том числе, Вадима Ракова) объяснима.

ФК «Спартак» spartak.com

Атака «Спартака» сейчас полностью состоит из иностранных футболистов: Угальде, Гарсия, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Солари. Тот факт, что «Спартак» в этом сезоне занимает последнее место в РПЛ по голам, забитыми россиянами, уже стал мемом.

Впрочем, по последней информации, руководство «Спартака» не собирается продлевать истекающий ближайшим летом контракт с Бонгондой. Поэтому конголезец, который из-за летней травмы в этом сезоне провёл на поле всего 91 минуту, получил разрешение покинуть клуб в зимнее окно без выплаты компенсации.

К корректировке трансферной политики «Спартака» еще подталкивает ситуация, а именно — новый лимит на легионеров. А не утверждённый до сих пор формат еще больше усиливает потребность в поиске на российском рынке новых игроков. Тем более, странно не воспользоваться возможностью получить игрока с нужным паспортом бесплатно.

Хотя в последние месяцы шли разговоры о возможной смене спортивного гражданства Бабаева. Сообщалось, что к его семье несколько раз обращались из Ассоциации футбольных федераций Азербайджана по поводу выступления за национальную команду. Однако сам футболист заинтересованности в этом не имеет.

Я очень уважаю то, что отец родился в Азербайджане. Но я родился в России. Ко мне никто не обращался, и в эту сторону я не смотрел. У меня есть свои цели и задачи, которые я вижу в сборной России. Ульви Бабаев нападающий «Динамо» (Москва)

Патриотизм — это, конечно, хорошо. Но в случае подобного перехода он потеряет для клубов РПЛ ценность. По крайней мере, вряд ли бы «Спартак» стал предлагать почти трехкратное увеличение зарплаты (2 млн рублей в месяц вместо 700 тыс. рублей, которые давало «Динамо»).

Впрочем, утверждать, что Бабаев перейдет в «Спартак» нельзя.Metaratings называл переговоры тяжелыми и утверждал, что до их завершения еще далеко. А Максим Никитин, который специализируется на новостях о «Спартаке», вообще сообщил, что красно-белые вели переговоры, но в последний момент отказались от сделки.

Но если даже «Спартак» действительно передумал подписывать игрока — для «Динамо» это только полдела. Надо и самим снова попытаться договориться с воспитанником. После того, как бело-голубые в декабре утратили право «первой брачной ночи» в переговорах с футболистом, это будет сделать сложнее. Но наступившая определенность с тренером должна помочь клубу выбрать приоритеты и выстроить стратегию по решению кадровых вопросов.