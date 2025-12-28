Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о решении «красно-белых» продлить контракт с полузащитником Романом Зобниным.
«Правильное и мудрое решение!
Зобнин много отдал "Спартаку", остаётся в клубе, будет ещё помогать и, возможно, дальше останется в руководстве команды», — сказал Гладилин Чемпионату.
Напомним, что «Спартак» продлил контракт с Зобниным до лета 2027-го года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 16 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.