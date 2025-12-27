Полузащитник «ПАОК» Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России.

«Обыграл бы "ПАОК" сейчас "Краснодар"? Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.

Чемпионат Греции сильнее чемпионата России? Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так.

Когда я уезжал в "Фатих Карагюмрюк", все говорили: "А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции? " Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг.

И прогрессируешь, только когда играешь в конкурентной среде. Когда у тебя сильные соперники, когда тебе приходится бороться за свое место», — цитирует Оздоева Sport24.