В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

На 48-й минуте встречи счет в игре смог открыть Тиджани Рейндерс.  Спустя всего 6 минут хозяева смогли восстановить статус-кво усилиями Омари Хатчинсона.

Судьбу поединка решил гол Райана Шерки уже на 83-й минуте.

Результат матча

0:1 Тейьяни Рейндерс 48' 1:1 Омари Хатчинсон 54' 1:2 Райан Шерки 83'
Ноттингем Форест:  Джон Фуртадо,  Николо Савона,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Неко Уильямс,  Эллиот Андерсон,  Николас Домингес (Тайво Авонийи 87'),  Омари Хатчинсон,  Морган Гиббз-Уайт,  Каллум Хадсон-Одои (Дилан Баква 90'),  Игор Жезус
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Йошко Гвардиол,  Рубен Диаш,  Тейьяни Рейндерс (Савиньо 73'),  Бернарду Силва,  Эрлинг Холанд,  Филип Фоден,  Райан Шерки (Натан Аке 89'),  Николас Гонсалес,  Nico O'Reilly,  Матеус Нунес
Жёлтые карточки:  Эллиот Андерсон 43'  —  Рубен Диаш 36',  Nico O'Reilly 59'

В активе «Манчестер Сити» стало 40 очков.  Команда поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ.  «Ноттингем Форест» (18 баллов) — 17-й.