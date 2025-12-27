В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.
На 48-й минуте встречи счет в игре смог открыть Тиджани Рейндерс. Спустя всего 6 минут хозяева смогли восстановить статус-кво усилиями Омари Хатчинсона.
Судьбу поединка решил гол Райана Шерки уже на 83-й минуте.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем1:2Манчестер СитиМанчестер
0:1 Тейьяни Рейндерс 48' 1:1 Омари Хатчинсон 54' 1:2 Райан Шерки 83'
Ноттингем Форест: Джон Фуртадо, Николо Савона, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Тайво Авонийи 87'), Омари Хатчинсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Дилан Баква 90'), Игор Жезус
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс (Савиньо 73'), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Райан Шерки (Натан Аке 89'), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Эллиот Андерсон 43' — Рубен Диаш 36', Nico O'Reilly 59'
В активе «Манчестер Сити» стало 40 очков. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» (18 баллов) — 17-й.