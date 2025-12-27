В активе «Манчестер Сити» стало 40 очков. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» (18 баллов) — 17-й.

Судьбу поединка решил гол Райана Шерки уже на 83-й минуте.

На 48-й минуте встречи счет в игре смог открыть Тиджани Рейндерс . Спустя всего 6 минут хозяева смогли восстановить статус-кво усилиями Омари Хатчинсона .

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

