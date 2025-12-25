Российский комментатор Константин Генич предположил, какой клуб РПЛ может возглавить Валерий Карпин.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Давай сразу отрезаем "Зенит". Я думаю, что отрезаем ЦСКА. Отрезаем "Динамо" — остается три команды.

В "Краснодаре", как мне кажется, как я слышал, "тренер-хам нам не подходит". Поэтому остаются две команды. Остаются "Локомотив" и "Спартак" снова.

Ну вот возвращение в "Спартак" я бы расценивал — шансы — повыше, чем шансы Локомотива», — сказал Генич телеграм-каналу «Футбольный Биги».

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Карпин покинул московское «Динамо». При этом, специалист остался на посту главного тренера сборной России.