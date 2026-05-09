10 мая в 33-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Ротор». Начало игры — в 10:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Уфа — Ротор с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 балл за 32 встречи при разнице мячей 30:40.
Последние матчи: в предыдущем поединке уфимцам было засчитано техническое поражение против «СКА-Хабаровск» со счетом 0:3.
До того команда проиграла «Родине» (0:1) и «КАМАЗу» (0:1), а также обыграла «Черноморец» (1:0).
Не сыграют: травмирован — Джеффри.
Состояние команды: Уфимцы ведут отчаянную борьбу за выживание в Первой лиге и последние неудачи, включая «технарь» в матче со «СКА-Хабаровск» явно не прибавляют шансов на итоговый успех.
Команда переживает не лучший период в концовке сезона и будет делать все возможное, чтобы не упасть в чертоги Второй лиги.
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 53 очка за 32 тура при разнице голов 42:25.
Последние матчи: в предыдущем поединке волгоградцы разошлись миром с тульским «Арсеналом» (2:2) в предыдущем туре Первой лиги.
До того команда сыграла вничью с «Волгой» (0:0) и обыграла «Родину» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Бабич.
Состояние команды: «Ротор» во второй половине сезона не знает горечи поражения и стремится окончательно закрепиться в зоне стыковых встреч за право играть в РПЛ.
После назначения Дмитрия Парфенова на пост, волгоградцы не проиграли ни одной официальной встречи, но непростая первая часть чемпионата и «скрипучий» заход во вторую половину свели шансы к прямому выходу в РПЛ к нулю.
Статистика для ставок
- «Ротор» не проигрывал в последних одиннадцати матчах
- «Уфа» выиграла одну игру из последних шести
- Матч первого круга между командами завершился победой «Ротора» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу волгоградцев ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.95, а победа «Уфы» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.61 и 1.40.
Прогноз: Команды будут биться за свои цели и вполне стоит ожидать голы в обе стороны.
Ставка: Обе забьют за 2.28.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече победитель не будет выявлен.
Ставка: Ничья за 2.95.