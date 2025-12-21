Завершилcя целый ряд матчей 1/32 финала Кубка Франции.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

В одной из игр «Марсель» на выезде разгромил «Бур-ан-Бресс» со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Леонардо Беларди, Пайшао, Мэйсон Гринвуд, Пьер Хейбеьрг, Билал Надир и Таджидин Ммади.

В параллельной игре «Страсбург» переиграл «Дюнкерк» со счетом 2:1. На голы Хулио Энсисо и Исмаэля Дукуре гости ответили точным ударом Томаса Робине.

В еще одной встрече «Монако» на выезде одолел «Осер» с результатом 2:1. В составе победителей дублем отметился Мика Биерит, за хозяев же забил Ассане Диусс.

Также «Ницца» на своем поле оказалась сильнее «Сент-Этьена» со счетом 2:1. На голы Зуманы Диалло и Моргана Сансона гости ответили точным ударом Зурико Давиташвили.

И, наконец, «Нант» в гостях сломил сопротивление «Конкарно» со счетом 5:3. За победителей забили Бахмед Диуфф, Юсеф Аль-Араби, Фабьен Сантоз и Маттис Аблин (дважды). В составе хозяев отличились Амаду Самура и Юссуф Сукуна. Также автогол в пассиве Николя Коззы.

Таким образом, «Марсель», «Монако», «Нант», «Ницца» и «Страсбург» пробились в 1/16 финала Кубка Франции