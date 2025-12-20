прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.28

21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бур-Перонна» и «Марсель». Начало игры — в 16:45 мск.

«Бур-Перонна»

Турнирное положение: «Бур-Перонна» выступает в третьем по рангу дивизионе. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Бур-Перонна» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бур-Перонна» сумел одолеть «Вильфранш» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Сошо» (1:3). А вот поединок с «Селонже» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бур-Перонна» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бур-Перонна» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Бур-Перонна» традиционно неудачно противостоит «Марселю». Все три очных поединка были проиграны.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду Лиги 1.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Марсель» одолел «Монако» (1:0).

До того команда переиграла «Юнион» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Лилля» (0:1).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.

При этом «Марсель» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Мейсон Гринвуд настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Олимпийцы» в любом кадровом сочетании обязаны громить столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Марсель» в среднем забивает 2 гола за матч

«Бур-Перонна» в среднем забивает реже гола за матч

«Марсель» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Марсель» на голову сильнее соперника, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и мотивация побороться за Кубок Франции у них огромная.

2.28 Фора «Марселя» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Бур-Перонна» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Бур-Перонна» — «Марсель» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20