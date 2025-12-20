21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бур-Перонна» и «Марсель». Начало игры — в 16:45 мск.
«Бур-Перонна»
Турнирное положение: «Бур-Перонна» выступает в третьем по рангу дивизионе. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Бур-Перонна» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бур-Перонна» сумел одолеть «Вильфранш» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Сошо» (1:3). А вот поединок с «Селонже» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бур-Перонна» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бур-Перонна» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Бур-Перонна» традиционно неудачно противостоит «Марселю». Все три очных поединка были проиграны.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду Лиги 1.
«Марсель»
Турнирное положение: «Олимпийцы» пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Марсель» одолел «Монако» (1:0).
До того команда переиграла «Юнион» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Лилля» (0:1).
При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Олимпийцы» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.
При этом «Марсель» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Мейсон Гринвуд настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Олимпийцы» в любом кадровом сочетании обязаны громить столь скромного оппонента.
Статистика для ставок
- «Марсель» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Бур-Перонна» в среднем забивает реже гола за матч
- «Марсель» победил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Марсель» на голову сильнее соперника, так что наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и мотивация побороться за Кубок Франции у них огромная.
Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20