Матч в Штутгарте обещает быть принципиальным и турнирно значимым. Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут прямую борьбу за места в еврокубковой зоне. «Штутгарт» постарается компенсировать кадровые потери за счёт темпа и агрессии в атаке, тогда как «Хоффенхайм» делает ставку на структурированную игру и стабильность состава

17:20 Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия); Ассистент: Ян Зайдель (Хеннигсдорф, Германия); Ассистент: Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель, Германия); Резервный: Робин Браун (Германия).

17:10 Матч пройдёт в городе Штутгарт (Германия), на стадионе «Штутгарт Арена», вместимость арены — 60469 зрителей.

Стартовые составы команд

Штутгарт: Александр Нюбель, Финн Ельч, Юлиан Хабот, Йоша Вагноман, Максимилиан Миттельштедт, Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Николас Нартей, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Тьягу Томаш.

Хоффенхайм: Оливер Бауман, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо, Александер Прасс, Владимир Цоуфал, Гриша Прёмель, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер, Фисник Аслани, Тим Лемперле.

Штутгарт

«Штутгарт» подходит к дерби в целом в позитивном игровом тонусе. За последний месяц команда Себастьяна Хенесса одержала четыре победы во всех турнирах, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Даже разгром от «Баварии» (0:5) не выглядел безнадёжным по содержанию — в первом тайме «швабы» превзошли соперника по владению мячом и количеству ударов. В Бундеслиге у «Штутгарта» 25 очков после 14 туров, шестое место и минимальное отставание в один балл от зоны топ-4. Команда успешно совмещает борьбу сразу в трёх турнирах. В Кубке Германии клуб уже дошёл до четвертьфинала, а в Лиге чемпионов после шести туров занимает девятую строчку и сохраняет реальные шансы на прямой выход в 1/8 финала. В последних двух матчах «Штутгарт» впечатлил результативностью, забив восемь мячей без серьёзных проблем с реализацией — 4:1 против «Маккаби» Тель-Авив и 4:0 в гостях у «Вердера». Главная проблема перед предстоящей встречей — отсутствие Билала Эль-Ханнуса. Марокканец в среднем выполняет 2,5 ключевой передачи за матч, что является четвёртым показателем в лиге, и его потеря снижает креатив в финальной трети. При этом команда продолжает стабильно набирать очки за счёт высокой результативности: в последних пяти матчах «Штутгарт» забивает в среднем 2,2 гола.

Хоффенхайм

«Хоффенхайм» по праву считается одним из главных открытий первой половины сезона. Под руководством Кристиана Ильцера команда уже набрала 26 очков за 14 туров и идёт на пятом месте, уступая четвёртую строчку «Байеру» лишь по дополнительным показателям. По сравнению с прошлым сезоном «сине-белые» опережают свой прежний график сразу на 12 очков, что говорит о серьёзном качественном росте. Сильной стороной нынешнего «Хоффенхайма» стала стабильность. Тренерский штаб активно использует ограниченную ротацию — за сезон были задействованы всего 17 игроков, и почти каждый чётко выполняет свою роль. Команда умеет избегать затяжных спадов: после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) последовала уверенная победа над «Гамбургом» (4:1). В атаке зинсхаймцы выглядят мощно — 29 забитых мячей, больше только у «Баварии» и «Байера». В последних турах «Хоффенхайм» демонстрирует высокий уровень эффективности: победы над «Лейпцигом» (3:1), «Аугсбургом» (3:0) и «Гамбургом» (4:1) подтверждают, что команда опасна, если получает пространство. В среднем за пять последних матчей клуб забивает те же 2,2 гола, что и «Штутгарт», но при этом пропускает значительно меньше — около 0,8 мяча за игру.

Личные встречи

В рамках Бундеслиги соперники встречались 30 раз. На счету «Штутгарта» 11 побед, «Хоффенхайм» оказался сильнее в восьми матчах, ещё 11 встреч завершились вничью. В прошлом сезоне оба очных поединка закончились одинаково — 1:1, что подчёркивает равенство сил в этом региональном противостоянии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.