20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск.
«Штутгарт»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за то, чтобы в следующем выступать в Лиге чемпионов.
В настоящий момент в активе «швабов» 25 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице.
Коллектив из Штутгарта смог 25 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах штутгартцы разгромили «Вердер» (4:0), но крупно проиграли «Баварии» (0:5).
Также штутгартский коллектив разбил «Маккаби» (4:1) в Лиге Европы, а также выиграл у «Бохума» (2:0) в Кубке Германии.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: в лазарете находятся Эрмедин Демирович, Джастин Дель, Лука Жаке, Янник Кейтель и Силас, в сборную же отправился Билал Эль Ханнус.
Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» показывает достаточно хорошую игру и справедливо находится вверху турнирной таблицы. Подопечные Себастьяна Хенесса отстают всего на четыре очка от тройки сильнейших.
Также «Штутгарт» вполне может рассчитывать на выход в плей-офф Лиги Европы. Сейчас у команды 12 очков и девятая строчка в турнирной таблице.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: коллектив из Зинсхайма в этом сезоне приятно удивляет и борется за самые высокие места.
«Сине-белые» за 14 матчей смогли набрать 26 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.
За это время зинсхмайцы смогли забить на девять мячей больше, чем пропустить — 29:20.
Последние матчи: в прошлых турах «деревенские» крупно выиграли у «Гамбурга» (4:1), но проиграли «Боруссии» (0:2).
До этого же зинсхаймский коллектив обыграл «Аугсбург» (3:0) и сыграл вничью с «Майнцем» (1:1).
Не сыграют: в лазарете Коки Мачида, а в сборной — Базумана Туре.
Состояние команды: подопечные Кристиана Ильцера являются главным открытием текущего сезона. В прошлой кампании «Хоффенхайм» стал только 15-м, а сейчас борется за топ-3.
Думается, что для «Хоффенхайма» отличным результатом будет место, которое позволит в следующем сезоне выступить в еврокубках, но загадывать еще крайне рано.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Хоффенайм» проиграл 1 из последних 7 матчей
- В последнем очном матче «Хоффенхайм» и «Штутгарт» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.85, а победа «Хоффенхайма» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Штутгарт» играет дома и все же смотрится предпочтительнее, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Штутгарта» за 2.02.
Прогноз: команды играют результативно и могут забить много в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.