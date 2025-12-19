прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.02

20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за то, чтобы в следующем выступать в Лиге чемпионов.

В настоящий момент в активе «швабов» 25 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице.

Коллектив из Штутгарта смог 25 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах штутгартцы разгромили «Вердер» (4:0), но крупно проиграли «Баварии» (0:5).

Также штутгартский коллектив разбил «Маккаби» (4:1) в Лиге Европы, а также выиграл у «Бохума» (2:0) в Кубке Германии.

Не сыграют: в лазарете находятся Эрмедин Демирович, Джастин Дель, Лука Жаке, Янник Кейтель и Силас, в сборную же отправился Билал Эль Ханнус.

Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» показывает достаточно хорошую игру и справедливо находится вверху турнирной таблицы. Подопечные Себастьяна Хенесса отстают всего на четыре очка от тройки сильнейших.

Также «Штутгарт» вполне может рассчитывать на выход в плей-офф Лиги Европы. Сейчас у команды 12 очков и девятая строчка в турнирной таблице.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: коллектив из Зинсхайма в этом сезоне приятно удивляет и борется за самые высокие места.

«Сине-белые» за 14 матчей смогли набрать 26 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

За это время зинсхмайцы смогли забить на девять мячей больше, чем пропустить — 29:20.

Последние матчи: в прошлых турах «деревенские» крупно выиграли у «Гамбурга» (4:1), но проиграли «Боруссии» (0:2).

До этого же зинсхаймский коллектив обыграл «Аугсбург» (3:0) и сыграл вничью с «Майнцем» (1:1).

Не сыграют: в лазарете Коки Мачида, а в сборной — Базумана Туре.

Состояние команды: подопечные Кристиана Ильцера являются главным открытием текущего сезона. В прошлой кампании «Хоффенхайм» стал только 15-м, а сейчас борется за топ-3.

Думается, что для «Хоффенхайма» отличным результатом будет место, которое позволит в следующем сезоне выступить в еврокубках, но загадывать еще крайне рано.

Статистика для ставок

«Штутгарт» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Хоффенайм» проиграл 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче «Хоффенхайм» и «Штутгарт» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.85, а победа «Хоффенхайма» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Штутгарт» играет дома и все же смотрится предпочтительнее, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Штутгарта» за 2.02.

Прогноз: команды играют результативно и могут забить много в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.