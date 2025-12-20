Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче против «Ньюкасла» (2:2).

Энцо Мареска globallookpress.com

«Конечно, соперник заслуживал победить после первого тайма, но после второго победить заслуживали мы. После второго гола у нас было три или четыре возможности вырвать победу.

Ключевым событием первого тайма для меня стал пропущенный нами гол: ты пропускаешь через три минуты после начала матча — и игра движется в том направлении, которое нужно сопернику. Но мы дважды забили во втором тайме и могли забить больше. Мы кое-что поменяли в перерыве. Отыгрываться на этом стадионе тяжело.

За последнюю неделю мы обыграли "Эвертон", вышли в полуфинал Кубка лиги и сыграли вничью с "Ньюкаслом" — а это всегда хороший результат. Я доволен реакцией футболистов», — цитирует Мареску Football.London.

«Челси» теперь имеет на своем счету 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 баллами идет 11-м.