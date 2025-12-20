Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что он может продлить контракт с каталонским клубом.

«Полтора года для тренера — это большой срок. Очень рад работать в этом клубе, с Деку и всеми сотрудниками. Мой персонал фантастический, а обстановка потрясающая. Я здесь благодаря президенту, и важно, чтобы он мне доверял. Для меня остаться ещё на полтора года — это нормально, но меня также волнует, останется ли президент на своём посту. Если будем хорошо играть и добиваться успеха, это будет важно», — приводит слова Флика AS.

В настоящий момент на руках у Флика контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Команда из Барселоны лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая второй «Реал» на четыре балла.