В 17-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 3:0.
Уже на шестой минуте матча Эрлинг Холанн вывел свою команду вперед. Полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество «горожан» на 39-й минуте. Во второй половине встречи Холанн забил свой второй гол, оформив дубль на 69-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:0Вест ХэмЛондон
1:0 Эрлинг Холанд 6' 2:0 Тейьяни Рейндерс 38' 3:0 Эрлинг Холанд 69'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва (Дивайн Мукаса 75'), Тейьяни Рейндерс (Рико Льюис 67'), Николас Гонсалес (Абдукодир Хусанов 67'), Райан Шерки (Савиньо 67'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Оливер Скарлз (Ezra Mayers 64'), Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Кайл Уолкер-Питерс, Лукас Пакета (Tomas Soucek 78'), Сунгуту Магасса, Фредди Поттс (Родригес Гидо 79'), Матеуш Фернандеш (Каллум Уилсон 79'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Константинос Мавропанос 79')
Жёлтые карточки: Николас Гонсалес 28' — Джаррод Боуэн 41'
После этого матча «Манчестер Сити» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Вест Хэм», набрав 13 очков, занимает 18-е место.
В следующем туре «горожане» сыграют против «Ноттингем Форест», а «молотобойцы» встретятся с «Фулхэмом», оба матча состоятся 27 декабря.