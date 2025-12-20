В 17-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 3:0.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Уже на шестой минуте матча Эрлинг Холанн вывел свою команду вперед. Полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество «горожан» на 39-й минуте. Во второй половине встречи Холанн забил свой второй гол, оформив дубль на 69-й минуте.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:0 Вест Хэм Лондон 1:0 Эрлинг Холанд 6' 2:0 Тейьяни Рейндерс 38' 3:0 Эрлинг Холанд 69' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва ( Дивайн Мукаса 75' ), Тейьяни Рейндерс ( Рико Льюис 67' ), Николас Гонсалес ( Абдукодир Хусанов 67' ), Райан Шерки ( Савиньо 67' ), Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly Вест Хэм: Альфонс Ареола, Оливер Скарлз ( Ezra Mayers 64' ), Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Кайл Уолкер-Питерс, Лукас Пакета ( Tomas Soucek 78' ), Сунгуту Магасса, Фредди Поттс ( Родригес Гидо 79' ), Матеуш Фернандеш ( Каллум Уилсон 79' ), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл ( Константинос Мавропанос 79' ) Жёлтые карточки: Николас Гонсалес 28' — Джаррод Боуэн 41'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 7 Удары мимо 4 66 Владение мячом 34 6 Угловые удары 0 1 Офсайды 2 16 Фолы 10

После этого матча «Манчестер Сити» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Вест Хэм», набрав 13 очков, занимает 18-е место.

В следующем туре «горожане» сыграют против «Ноттингем Форест», а «молотобойцы» встретятся с «Фулхэмом», оба матча состоятся 27 декабря.