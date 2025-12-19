Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог шести годам работы в клубе.

Микель Артета globallookpress.com

«Время пролетело быстро, многое произошло, но это было невероятное путешествие, и я наслаждался каждой минутой.

Один человек не может ничего изменить, особенно если говорить о масштабах и истории этого футбольного клуба. Нужно много хороших людей, очень преданных своему делу людей вокруг, с тем же видением, той же трудовой этикой, той же страстью, и мне очень повезло, потому что у меня было что-то подобное. В конце концов, нужна большая поддержка, начиная с руководства, со всех, кто принимает решения вместе с вами, но самые важные — это игроки. Я думаю, что игроки должны принимать то, что ты говоришь и делаешь, и мне очень повезло, потому что эти игроки каждый день на 100% поддерживают в нужном направлении», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

Напомним, что Артета пока не смог привести «Арсенал» к чемпионскому титула, но лидирует в текущем сезоне АПЛ, опережая на два очка второй «Манчестер Сити».