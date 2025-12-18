Голкипер «Урала» Александр Селихов получил приз лучшего игрока команда по итогам первой части сезона.

Александр Селихов globallookpress.com

«Ушел в отрыв в голосовании и заслуженно забрал право быть лучшим. Желаем как можно больше крутых сейвов, а если дойдет до серии пенальти — повторить вчерашний рекорд! » — отметили в пресс-службе «Урала», упомянув достижение голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Всего 31-летний вратарь сыграл 19 матчей в ФНЛ, пропустив 11 мячей и 10 раз отстоял на ноль.

За «Урал» Селихов играет с февраля 2025 года, перебравшись в клуб из Екатеринбурга в качестве свободного агента после окончания контракта со «Спартаком».