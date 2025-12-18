Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на постоянные слова про каталонский коллектив со стороны представителей «Реала».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Радость вернулась к болельщикам "Барселоны", а другим, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков, приходится говорить только о "Барсе".

У меня будет время обсудить это позже. Не здесь и сейчас, а в более спокойной обстановке, потому что, я думаю, ситуация выходит из-под контроля», — приводит слова Лапорты As.

Напомним, что «Барселона» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Примеры и на четыре очка опережает второй «Реал».