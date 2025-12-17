Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался об игре под руководством Ильдара Ахметзянова.

Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Ставит ли Ахметзянов такой же агрессивный и атакующий футбол?  Да, еще более.  На тренировках передачи назад мы практически не даем.  Только в экстренных ситуациях.  У Ильдара Раушановича есть такой баланс между атакой и обороной.  То есть мы идем туда, но не забываем про оборону.  Этот баланс присутствует», — цитирует Ведерникова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 24‑летнего игрока 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и одна голевая передача.

«Оренбург» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.