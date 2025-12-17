Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался об игре под руководством Ильдара Ахметзянова.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Ставит ли Ахметзянов такой же агрессивный и атакующий футбол? Да, еще более. На тренировках передачи назад мы практически не даем. Только в экстренных ситуациях. У Ильдара Раушановича есть такой баланс между атакой и обороной. То есть мы идем туда, но не забываем про оборону. Этот баланс присутствует», — цитирует Ведерникова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 24‑летнего игрока 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и одна голевая передача.

«Оренбург» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.