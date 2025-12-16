По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо в ближайшее время лондонский «Челси» намерен отправить в отставку главного тренера Энцо Мареску.

Энцо Мареска globallookpress.com

По данным источника, вместо него команду должен возглавить испанец Хави, с которым представители «синих» сейчас ведут активные переговоры.

После успеха в 16-м туре АПЛ над «Эвертоном» (2:0) выступил с резким интервью, в котором сообщил, что некоторые руководители «Челси» не дают ему должной поддержки в клубе.

Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Сейчас занимает с командой 4-е место в таблице АПЛ, набрав 28 очков.