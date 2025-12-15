«Марсель» одолел «Монако» (1:0) в матче 16-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 82-й минуте благодаря точному удару Мэйсона Гринвуда.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не смог отметиться результативными действиями.
Результат матча
МарсельМарсель1:0МонакоМонако
1:0 Мэйсон Гринвуд 82'
Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо (Леонардо Балерди 58'), Бенжамен Павар (Игор Пайшао 58'), Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Артур Вермерен (Билал Надир 81'), Жоффрей Кондогбиа (Matt O'Riley 46'), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Пьер-Эмерик Обамеянг (Дэррил Бакола 86')
Монако: Лукаш Градецки, Каю Энрике, Мохаммед Салису, Тило Керер, Вандерсон, Александр Головин (Джордан Тезе 73'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Такуми Минамино (Мика Биерет 86'), Ламин Камара (Джордж Иленихена 86')
Жёлтые карточки: Жоффрей Кондогбиа 40', Мэйсон Гринвуд 83' — Вандерсон 64'
«Марсель» располагается на 3-й позиции в таблице Лиги 1 с 32 очками в активе. «Монако» занимает 9-е место с 23 баллами.