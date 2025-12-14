В воскресенье, 14 декабря, «Марсель» на своем поле сыграет с «Монако» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12' Александр Головин («Монако») замыкал прострел по линии штрафной, однако удар получился очень слабым.

09' Магнес Аклиуш («Монако») получил передачу на линии штрафной соперника и попытался перебросить вратаря, но Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Марсель») заблокировал удар.

07' Амир Мурильо («Марсель») поймал отскок и пробил слета — мяч пролетел рядом с левой штангой.

06' Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») получил передачу в штрафной и пробил с носком, однако мяч рикошетом улетел на угловой.

04' Мэйсон Гринвуд («Марсель») прострелил вдоль ворот с правой бровки, но Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») совсем чуть чуть не дотянулся до этой передачи.

03' Палмиери Эмерсон («Марсель») навесил в штрафную со стандарта, но удара по воротам так и не было.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 75 Владение мячом 26 1 Угловые удары 0 1 Фолы 2

02' Амир Мурильо («Марсель») получил мяч в углу штрафной, убрал под левую и попытался пробить, но удар был заблокирован защитником.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Марсель» — «Монако» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Франсуа Летексье просит убрать лишние мячи, видимо, будет начинать матч!

22:56 Футболисты взяли мячи и начали разминаться.

22:54 Главный арбитр ждет, пока дым рассеется — на поле ничего не видно!

22:50 Небольшая задержка начала матча из-за дыма, который образовался после пиротехнического перформанса болельщиков.

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Велодром». Игра вот-вот начнется!

22:40 Сегодня в Марселе переменная облачность, во время матча температура будет около +11℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», который вмещает 67 394 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» — «Монако». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Марсель»: Рульи Херонимо, Мурильо Амир, Павар Бенжамен, Агер Наиф, Веа Тимоти, Хёйбьерг Пьер-Эмиль, Вермерен Артур, Кондогбия Жоффре, Эмерсон Палмиери, Гринвуд Мэйсон, Обамеянг Пьер-Эмерик.

«Монако»: Градецки Лукаш, Вандерсон, Керер Тило, Салису Мохаммед, Кайо Энрике, Камара Ламин, Закария Денис, Аклиуш Магнес, Минамино Такуми, Головин Александр, Балогун Фоларин.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне демонстрирует выдающийся футбол и ведет борьбу за чемпионство. В данный момент команда занимает третье место, отставая от лидирующего восемь очков, но имея один матч в запасе. Разница забитых и пропущенных мячей у «бело-голубых» (+20) — 35:15.

«Марсель» после победной серии из трех матчей, немного сдал назад в Лиге 1 и в последних двух турах набрал только одно очко. Было поражение от «Лилля» (0:1) и ничья с «Тулузой» (2:2). Накануне «южане» провели матч 6-го тура Лиги чемпионов против Юнион Сент-Жиллуа и обыграли его на выезде со счетом 3:2.

«Монако»

«Монако» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, но потом руководство клуба зачем-то решило сменить главного тренера и результаты покатились вниз. В данный момент «монегаски» находятся за пределами еврокубковой зоны и занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных мячей (0) — 26:26.

«Монако» проиграл в четырех из пяти последних матчах Лиги 1: «Парижу» (0:1), «Лансу» (1:4), «Ренну» (1:4) и «Бресту» (0:1). Единственная виктория на этом отрезке была добыта над ПСЖ (1:0). Накануне «монегаски» успешно сыграли матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Галатасарая»,обыграв его со счетом 1:0.

Личные встречи

В противостоянии «Марселя» и «Монако» наблюдается тенденция побед команд, играющих на своем поле. Эти клубы пересекаются между собой минимум два раза в год. Последняя очная дуэль состоялась в апреле нынешнего года, тогда «монегаски» дома обыграли соперника со счетом 3:0.

