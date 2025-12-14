14 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Марсель» на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы одолели «Юнион» (3:2).
До того команда была бита «Лиллем» (0:1). А вот поединок с «Тулузой» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Марсель» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда уже потеряла немало очков на ровном месте.
Причем «Марсель» традиционно неудачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы намерены подтянуться к лидеру.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на 6 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Монако» одолел «Галатасарай» (1:0).
До того команда уступила «Бресту» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение действующему чемпиону (1:0).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Монегаски в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда все никак нге обретен надлежащую стабильность.
При этом «Монако» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Александр Головин постепенно набирает оптимальные кондиции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Монегаски намерены поймать оппонента на контратаках.
Статистика для ставок
- Марсельцы в среднем забивают 2 гола за матч
- Монегаски в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Марсель» пропускает в среднем аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Марсель» борется за чемпионство, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Монако» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20