Владимир Кузьмичев — агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова ответил на вопрос о будущем футболиста в московском клубе.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Есть ли вероятность, что Алексей может покинуть "Локомотив" этой зимой? Сложно сказать. Информация для всех доступна: опция (выкупа) будет иметь силу в летнее трансферное окно. Все умеют считать деньги и скажем так: если говорить о заинтересованности от ряда клубов, это будет с прицелом на лето.

Зимой посмотрим, в конце концов арабы выходили с предложением. Почему бы другому клубу не сделать его. В первую очередь, это должен быть запрос в футбольный клуб "Локомотив".

Скорее всего, он останется в "Локомотиве" зимой? Да, скорее так. Вы же знаете, наш футбол иногда преподносит сюрпризы. Будет какое‑то предложение, которое всех устроит, тогда возможны варианты и зимой», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.