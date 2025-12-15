Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев высказал свое видение ситуации по поводу возможного назначения на постоянной основе Ролана Гусева.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Сложно комментировать 10-е место "Динамо". Главное разочарование первой части чемпионата... Почему не получилось у Валерия Карпина? Видимо, слишком тяжело далось совмещение в сборной и в клубе. Вы же помните, я говорил, что ему надо сосредоточиться на одном участке работы.

Перед командой ставились самые большие задачи, но... Думаю, были допущены определенные просчеты и в селекции. В итоге мы получили крайне неудовлетворительный результат. А что такое тренер? Это прежде всего результат. Если его нет — специалиста меняют.

Последние четыре матча перед паузой командой руководил Ролан Гусев. Считаю, ему надо продолжить доверять. У него такая же ситуация, как и у Романова в "Спартаке". Ролан давно в системе клуба. Знает все нюансы. Он точно не провалился, были у него и весьма удачные матчи. Но что такое четыре игры? Разве можно по ним проводить анализ и решать судьбу специалиста? Я бы оставил Гусева до конца чемпионата.

И потом, давайте будем реалистами. Отставание даже от третьего места составляет уже 16 очков. Конечно, чудеса в футболе бывают, но слабо верится в то, что бело-голубые с таким раскладом попадут в медали. А значит, надо дать именно Гусеву время наиграть состав и уже в следующем сезоне бороться за золото», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне при Гусеве «Динамо» сыграло 4 матча: 2+1=1-. Он стал исполняющим обязанности в ноябре после отставки Валерия Карпина.