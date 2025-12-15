Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев высказал свое видение ситуации по поводу возможного назначения на постоянной основе Ролана Гусева.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Сложно комментировать 10-е место "Динамо".  Главное разочарование первой части чемпионата...  Почему не получилось у Валерия Карпина?  Видимо, слишком тяжело далось совмещение в сборной и в клубе.  Вы же помните, я говорил, что ему надо сосредоточиться на одном участке работы.

Перед командой ставились самые большие задачи, но...  Думаю, были допущены определенные просчеты и в селекции.  В итоге мы получили крайне неудовлетворительный результат.  А что такое тренер?  Это прежде всего результат.  Если его нет — специалиста меняют.

Последние четыре матча перед паузой командой руководил Ролан Гусев.  Считаю, ему надо продолжить доверять.  У него такая же ситуация, как и у Романова в "Спартаке".  Ролан давно в системе клуба.  Знает все нюансы.  Он точно не провалился, были у него и весьма удачные матчи.  Но что такое четыре игры?  Разве можно по ним проводить анализ и решать судьбу специалиста?  Я бы оставил Гусева до конца чемпионата.

И потом, давайте будем реалистами.  Отставание даже от третьего места составляет уже 16 очков.  Конечно, чудеса в футболе бывают, но слабо верится в то, что бело-голубые с таким раскладом попадут в медали.  А значит, надо дать именно Гусеву время наиграть состав и уже в следующем сезоне бороться за золото», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне при Гусеве «Динамо» сыграло 4 матча: 2+1=1-.  Он стал исполняющим обязанности в ноябре после отставки Валерия Карпина.