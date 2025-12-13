Защитник «Барселоны» Герард Мартин прокомментировал победу своей команды над «Осасуной» в матче 16-го тура Ла Лиги.

Герард Мартин globallookpress.com

«Это очень ценная победа, она имеет большое значение. У "Осасуны" был очень компактный оборонительный блок, и нам было трудно прорваться, однако благодаря настойчивости и грамотной игре с мячом нам это удалось. Мы проявили больше терпения, лучше разыгрывали мяч, создали большее численное преимущество на флангах, и так всё началось.

Отрыв от "Реала" в семь очков? Мы сосредоточены на своей игре, однако чем больше у нас отрыв от соперников, тем лучше.

Сохранение ворот в неприкосновенности очень важно и свидетельствует о хорошей командной работе в обороне. Думаю, что игра "на ноль" придаёт команде стабильность. Что касается голов, мы знаем, что они всегда будут», — цитирует слова Мартина Mundo Deportivo.

«Барселона» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.