«Челси» с 28 очками поднялся на четвертое место в АПЛ, «Эвертон» с 24 баллами опустился на 8-ю строчку в таблице.

Коул Палмер открыл счет на 21-й минуте встречи, Малю Гюсто удвоил преимущество «синих» на 45+1-й минуте.

«Челси» на своем поле переиграл «Эвертон» в рамках 16-го тура АПЛ — 2:0.

3.75

