«Челси» на своем поле переиграл «Эвертон» в рамках 16-го тура АПЛ — 2:0.
Коул Палмер открыл счет на 21-й минуте встречи, Малю Гюсто удвоил преимущество «синих» на 45+1-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон2:0ЭвертонЛиверпуль
1:0 Коул Палмер 21' 2:0 Мало Гюсто 45+1'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Трево Чалоба, Весли Фофана, Энцо Фернандес, Коул Палмер (Андрей Сантос 58'), Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 65'), Жоао Педро, Педру Нету
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джек Грилиш (Тайлер Диблинг 84'), Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 16'), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам 84'), Тьерно Барри (Бету 68'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Жёлтая карточка: Весли Фофана 76' (Челси)
«Челси» с 28 очками поднялся на четвертое место в АПЛ, «Эвертон» с 24 баллами опустился на 8-ю строчку в таблице.