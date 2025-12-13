«Челси» на своем поле переиграл «Эвертон» в рамках 16-го тура АПЛ — 2:0.

Коул Палмер
Коул Палмер globallookpress.com

Коул Палмер открыл счет на 21-й минуте встречи, Малю Гюсто удвоил преимущество «синих» на 45+1-й минуте.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси2:0ЭвертонЭвертонЛиверпуль
1:0 Коул Палмер 21' 2:0 Мало Гюсто 45+1'
Челси:  Роберт Санчес,  Мало Гюсто,  Марк Кукурелья,  Рис Джеймс,  Трево Чалоба,  Весли Фофана,  Энцо Фернандес,  Коул Палмер (Андрей Сантос 58'),  Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 65'),  Жоао Педро,  Педру Нету
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Джеймс Тарковски,  Майкл Кин,  Джек Грилиш (Тайлер Диблинг 84'),  Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 16'),  Идрисса Гана Гейе,  Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам 84'),  Тьерно Барри (Бету 68'),  Илиман Ндиайе,  Jake O'Brien
Жёлтая карточка:  Весли Фофана 76' (Челси)

«Челси» с 28 очками поднялся на четвертое место в АПЛ, «Эвертон» с 24 баллами опустился на 8-ю строчку в таблице.