Пресс-служба «Сочи» объявила планы команды на зимнее межсезонье.

Игорь Осинькин (главный тренер «Сочи») globallookpress.com

«Первый сбор пройдет с 12 по 22 января в Сочи. В этот период игроки пройдут медосмотр и начнут подготовку к сезону. После этого команда продолжит тренироваться в Турции, где запланированы два этапа подготовки: с 23 января по 5 февраля и с 8 по 22 февраля.

О соперниках и расписании товарищеских матчей станет известно позднее», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Напомним, что «Сочи» сейчас замыкает турнирную таблице РПЛ. В активе команды всего 9 зачетных баллов.