Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может принять участие в предстоящем матче 16-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона». Об этом сообщает Sky Sports.

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» globallookpress.com

По данным источника, решение о включении египтянина в заявку на предстоящий матч было принято после личного разговора между главным тренером команды Арне Слотом и самим футболистом.

Напомним, что Салах не принимал участия в последних 4-х встречах «Ливерпуля». После этого футболист выступил с критикой в адрес наставника команды.

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» состоится завтра, 13-го декабря в 18:00 по мск.