Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук объяснил, почему в РПЛ требования к себе ниже, чем в европейских чемпионатах.

Алексей Миранчук globallookpress.com

«Там ответственность другая. Понимаешь, что на твою позицию два−три игрока, с кем ты конкурируешь. А в России, если ты качественный, хороший игрок, можешь на своём таком уровне играть, делать результат и помогать команде. Как у меня было, даже если проведёшь хорошую игру, тебя могут на следующую встречу не поставить в основу, потому что там свои какие-то видения и так далее. Прежде всего ты доказываешь тренеру, что достоин играть.

Требования в РПЛ к себе ниже? Да. 100% Если приезжаешь в Европу в 20 лет тебе ещё, наверное, дают какой-то карт-бланш, дают время. Но ты понимаешь, что не будешь играть, если начнёшь расслабляться, тебя захотят продать или отдать в аренду. Дадут понять, что нужно работать», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что россиянин выступал в Серии А за «Аталанту» и «Торино». Миранчук пополнил состав «Атланты Юнайтед» в 2024-м году.