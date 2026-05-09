«Комо» обеспечит место в еврокубках на следующий сезон?

10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Комо». Начало игры — в 13:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Верона — Комо с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Верона»

Турнирное положение: «Джаллоблу» занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков за 35 встреч при разнице мячей 24:57.

Последние матчи: предыдущий поединок «Верона» провел не лучшим образом, сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 35-го тура Серии А.

До того команда разошлась миром с «Лечче» (0:0) и проиграла «Милану» (0:1) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Москера, Сердар.

Состояние команды: «Верона» досрочно оформила вылет в Серию B и по большей части будет доигрывать сезон, но постарается не опуститься на последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Команда с марта не выигрывала, что и поставило крест на амбициях «джаллоблу» остаться в элите итальянского футбола.

«Комо»

Турнирное положение: Ларианцы занимают шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 балла за 35 туров при разнице мячей 59:29.

Последние матчи: предыдущий поединок «Комо» провел неплохо, сыграв нулевую ничью с «Наполи» в Серии А.

До того команда обыграла «Дженоа» (2:0) в Серии А и проиграла «Интеру» (2:3) в Кубке Италии.

Не сыграют: травмирован — Аддай; дисквалифицирован — Рамон.

Состояние команды: «Комо» проводит впечатляющий сезон и продолжает бороться за место в Лиге чемпионов на следующий год и вполне может туда пробиться — ларианцы отстают от идущего четвертым «Ювентуса» всего на три очка.

Календарь у подопечных Сеска Фабрегаса вполне себе нетрудный и, кто знает, может мы увидим новую команду в Лиге чемпионов-2026/2027 из Италии, хоть и ранее команда испытывала определенные трудности.

Статистика для ставок

«Комо» выиграл только одну игру из шести последних

«Верона» не побеждала в семи последних встречах

В матче первого круга «Комо» одержал уверенную победу со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу ларианцев ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вероны» — в 8.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.88.

Прогноз: «Верона» выглядит крайне плачевно и уверенная победа имеющего мотивацию «Комо» над уже вылетевшей командой не станет какой-то сенсацией.

Ставка: Победа «Комо» с форой -1,5 за 2.10.

Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче обе команды не уйдут с поля без забитого мяча.

Ставка: Обе забьют за 2.20