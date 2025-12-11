Атакующий полузащитник «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
23-летний вингер сборной Англии оформил дубль в гостевом матче против «Брюгге» (3:0), обеспечив «канонирам» важную победу. Благодаря этому успеху «Арсенал» упрочил лидерство в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков из 18 возможных.
Мадуэке опередил в опросе защитника «Барселоны» Жюля Кунде (дубль в матче с «Айнтрахтом», 2:1), полузащитника «Аякса» Оскара Глуха (дубль против «Карабаха», 4:2) и полузащитника «Аталанты» Шарля де Кетеларе (гол в игре с «Челси», 2:1).