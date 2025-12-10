В среду, 10 декабря, «Вильярреал» примет «Копенгаген» в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+1' Перерыв. Удалось «Копенгагену» забить быстрый гол, после чего гости грамотно сыграли от обороны.

45' Добавленное время 1 минута.

43' Подача к воротам «Копенгагена», попытка пробить через себя Пау Наварро, но мяч сильно выше перекладины полетел.

41' Удар Молейро из-за пределов штрафной «Копенгагена», мяч мимо створа ворот пролетел.

40' Удар головой из пределов штрафной «Копенгагена» нанес Педраса, мяч мимо ворот пролетел.

39' Позиционная атака «Вильярреала», придавили хозяева гостей.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 7 Фолы 5

37' Вратарь гостей Доминик Котарски вытянувшись в струнку вытащил мяч из угла, после удара головой из пределов штрафной «Копенгагена» Николя Пепе.

34' Желтая карточка показана Альфонсо Педрасе, сорвал он атаку «Копенгагена», зацепив Ларссона.

32' Альфонсо Педраса совершил подачу к воротам «Копенгагена», но защитник гостей оказался первым на мяче, выбив его на угловой «Вильярреала».

30' Прострел Педрасы в штрафную «Копенгагена», сумел в падении прервать полет мяча один из защитников гостей.

29' Прострел Пап Гейе в штрафную «Копенгагена», уверенно поймал мяч вратарь гостей Котарски.

28' Технично контролируют мяч футболисты «Копенгагена», исключая угрозы своим воротам.

25' Классная комбинация «Копенгагена», пас Заге сумел в падении прервать один из защитников хозяев в собственной штрафной.

24' Снизился темп, игроки «Копенгагена» контролируют мяч на своей половине поля.

21' Молейро ворвался в штрафную «Копенгагена» и прострелил вдоль ворот, Сантьяго Комесанья не смел подстроится под мяч и упустил хорошую возможность забить.

19' Заге ворвался в штрафную «Вильярреала» и прострелил, мяч угодив во вратаря хозяев Луиса Жуниора на угловой улетел.

18' Удерживают мяч на своей половине поля игроки «Копенгагена», не спеша переходить в атаку.

16' Перейра жестко ударил по ногам нападающего «Вильярреала» Жоржа Микаутадзе в центре поля, но обошелся лишь устным предупреждением от судьи.

14' Позиционная атака «Копенгагена», контролируют мяч гости по всему периметру поля.

11' Ларссон ворвался в штрафную «Вильярреала», но его в чистом подкате остановил защитник хозяев Альфонсо Педраса.

10' Подача с углового к воротам «Копенгагена», отбились гости.

08' Удар Молейро из-за пределов штрафной «Копенгагена», мяч в падении зафиксировал вратарь гостей Котарски.

07' Высокий темп игры выдерживается командами.

05' Удар Роберта из пределов штрафной «Вильярреала», мяч угодив в одного из защитников хозяев на угловой «Копенгагена» улетел.

04' Плотный удар Бьюкенена из-за пределов штрафной «Копенгагена», мяч рядом со штангой пролетел.

02' Гооол! 0:1. Классная фланговая атака прошла у «Копенгагена», подачу в штрафную «Вильярреала» Лопеса с близкого расстояния переправил в ворота Мохамед Эльюнусси.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Копенгагена».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Керамика» в Вильярреале, вмещающем 24 500 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Иван Кружляк из Словакии.

Стартовые составы команд

«Вильярреал»: Жуниор, Марин, Вейга, Педраса, Наварро, Комесанья, Гейе, Пепе, Молейро, Бьюкенен, Микаутадзе.

«Копенгаген»: Котарски, Судзуки, Перейра, Лопес, Заге, Клем, Эльюнусси, Мадсен, Ларссон, Роберт, Дадасон.

«Вильярреал»

«Вильярреал» с одним баллом в активе занимает 34-ю позицию и на пять очков отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на три пункта уступает нынешнему сопернику. Команда после 15-ти туров испанской Ла Лиги имеет 35 баллов и находится на третьем месте с отставанием в пять очков от лидера «Барселоны» и в один пункт — от второго «Реала», которые провели на одну игру больше. В своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата левантийцы на своем поле одержали победу над «Хетафе» с результатом 2:0. Ранее «Желтая Субмарина» вышла в 1/16 финала Кубка Испании после того, как на предыдущей стадии турнира обыграла в серии пенальти заштатный «Антоньяно» (1:1).

В трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» выиграл, если также учитывать неосновное время. Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Жорж Микаутадзе и Ренату Вейга — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона. Травмированы — Кабанес, Коста, Фойт, Камбвала, Морено, Моуриньо и Партей, дисквалифицированных игроков нет.

«Копенгаген»

«Копенгаген» с четырьмя очками в активе занимает 29-ю позицию и на два балла отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на три пункта опережает нынешнего соперника. Команда по итогам 18-ти туров датского первенства набрал 28 очков и находится на пятой позиции с отставанием в 12 баллов от лидера «Орхуса», а также с отрывом в два пункта от шестого «Оденсе». В своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от «Сённерйюска» (0:2). Перед этим в первом поединке четвертьфинала Кубка Дании коллектив сделал хорошую заявку на выход в следующий раунд, когда на выезде обыграл «Эсбьерг» (4:2).

В трех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Копенгаген» проиграл два раза при одной ничьей. Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами. Травмированы — Хейер, Уэскас и Маттссон, дисквалифицирован — Лерагер.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85