10 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вильярреал» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:45 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» с одним баллом в активе занимает 34-ю позицию и на пять очков отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на три пункта уступает нынешнему сопернику.

Команда после 15-ти туров испанской Ла Лиги имеет 35 баллов и находится на третьем месте с отставанием в пять очков от лидера «Барселоны» и в один пункт — от второго «Реала», которые провели на одну игру больше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата левантийцы на своем поле одержали победу над «Хетафе» с результатом 2:0.

Ранее «Желтая Субмарина» вышла в 1/16 финала Кубка Испании после того, как на предыдущей стадии турнира обыграла в серии пенальти заштатный «Антоньяно» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Коста, Фойт, Камбвала, Морено, Моуриньо и Партей, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» выиграл, если также учитывать неосновное время.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жорж Микаутадзе и Ренату Вейга — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» с четырьмя очками в активе занимает 29-ю позицию и на два балла отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на три пункта опережает нынешнего соперника.

Команда по итогам 18-ти туров датского первенства набрал 28 очков и находится на пятой позиции с отставанием в 12 баллов от лидера «Орхуса», а также с отрывом в два пункта от шестого «Оденсе».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от «Сённерйюска» (0:2).

Перед этим в первом поединке четвертьфинала Кубка Дании коллектив сделал хорошую заявку на выход в следующий раунд, когда на выезде обыграл «Эсбьерг» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Хейер, Уэскас и Маттссон, дисквалифицирован — Лерагер.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Копенгаген» проиграл два раза при одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Вильярреала» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних выездных матчей «Копенгаген» проиграл всухую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.60, победа «Копенгагена» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в четырех из шести последних домашних матчей хозяева не проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков вообще.

При этом в трех из четырех последних выездных матчей гости проиграли.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их двух из трех последних домашних матчей.

Ставка: «Вильярреал» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.07