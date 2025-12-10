Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о продолжающихся переговорах с Василием Березуцким относительно тренерского поста в клубе.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются. Дайте нам день-два. И Василий Владимирович пока думает, и мы думаем», — заявил Иванов Sport24.

7 декабря их вместе видели на баскетбольном матче в Екатеринбурге. 8 декабря «Урал» официально объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.

Ранее Василий Березуцкий работал в азербайджанском клубе «Сабах», с которым выиграл Кубок страны в сезоне 2024/25.