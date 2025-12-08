Российский тренер Валерий Непомнящий назвал московское «Динамо» главным разочарованием первой части сезона РПЛ.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Самое главное разочарование первой части сезона — это "Динамо"? Наверное, да. Мы все ожидали от "бело-голубых", что они совершат качественный скачок, а его не произошло. Все ждали от Карпина прорыва, но не случилось.

Взять "Сочи". Осинькин — хороший, системный тренер, но пока команда не играет так, как мы хотим. В футболе это бывает. Чтобы игра пошла — нужно время. Когда в команде мастера экстра-класса, им сказали — вперед, и они понимают, что делать на поле. А когда игроки среднего уровня или ниже, игру надо строить и строить», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

Московское «Динамо» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ после 18-и туров с 21-м очком в активе.