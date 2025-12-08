Российский тренер Валерий Непомнящий назвал московское «Динамо» главным разочарованием первой части сезона РПЛ.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Самое главное разочарование первой части сезона — это "Динамо"?  Наверное, да.  Мы все ожидали от "бело-голубых", что они совершат качественный скачок, а его не произошло.  Все ждали от Карпина прорыва, но не случилось.

Взять "Сочи".  Осинькин — хороший, системный тренер, но пока команда не играет так, как мы хотим.  В футболе это бывает.  Чтобы игра пошла — нужно время.  Когда в команде мастера экстра-класса, им сказали — вперед, и они понимают, что делать на поле.  А когда игроки среднего уровня или ниже, игру надо строить и строить», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.  Ру».

Московское «Динамо» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ после 18-и туров с 21-м очком в активе.