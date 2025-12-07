«Сочи» и «Локомотив» встретятся в матче 18-го тура российской Премьер-лиги, который состоится 7 декабря в 16:30 мск.
«Сочи» после 17 матчей в турнире занимает последнее место. Хозяев вряд ли устраивает такой результат, однако сделать они пока ничего не могут — 2 победы и 3 ничьи за прошедший отрезок сезона.
«Сочи» не выигрывает уже 4 тура подряд, а сегодня клубу предстоит встреча с четвертой командой турнира, которая в этом туре борется за место в топ-3. Победа позволит «Локомотиву» навязать ЦСКА борьбу за третью позицию. А учитывая, что сегодня «армейцы» сыграют с «Краснодаром», мотивация у «железнодорожников» будет высокая.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры: 5.60 на победу «Сочи», 4.10 на ничью, 1.60 на победу «Локомотива».
- Искусственный интеллект: «Локомотив» победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.