«Сочи» и «Локомотив» встретятся в матче 18-го тура российской Премьер-лиги, который состоится 7 декабря в 16:30 мск.

«Сочи» после 17 матчей в турнире занимает последнее место. Хозяев вряд ли устраивает такой результат, однако сделать они пока ничего не могут — 2 победы и 3 ничьи за прошедший отрезок сезона.

«Сочи» не выигрывает уже 4 тура подряд, а сегодня клубу предстоит встреча с четвертой командой турнира, которая в этом туре борется за место в топ-3. Победа позволит «Локомотиву» навязать ЦСКА борьбу за третью позицию. А учитывая, что сегодня «армейцы» сыграют с «Краснодаром», мотивация у «железнодорожников» будет высокая.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры: 5.60 на победу «Сочи», 4.10 на ничью, 1.60 на победу «Локомотива».

Искусственный интеллект: «Локомотив» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.