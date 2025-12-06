В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов»﻿ принимал «Рубин»﻿ и смог одержать победу со счетом 2:0.

Егор Голенков globallookpress.com

Основные события матча развивались во втором тайме. Полузащитник Алексей Миронов вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. На 67-й минуте нападающий Егор Голенков увеличил преимущество «Ростова».

На 87-й минуте защитник желто-синих Умар Сако получил красную карточку, а через две минуты защитник Казани Игор Вуячич не реализовал пенальти.

Результат матча Ростов Ростов-на-Дону 2:0 Рубин Казань 1:0 Алексей Миронов 52' пен. 2:0 Егор Голенков 68' Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Умар Сако, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Иван Комаров ( Даниил Шанталий 84' ), Роналдо, Егор Голенков ( Давид Семенчук 90' ), Мохаммад Мохеби ( Антон Шамонин 90' ) Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Арсен Адамов, Илья Рожков ( Дмитрий Кабутов 68' ), Богдан Йочич ( Велдин Ходжа 68' ), Дардан Шабанхаджай ( Олег Иванов 60' ), Мирлинд Даку, Никола Чумич ( Siwe J. 60' ), Kuzyaev D. Жёлтые карточки: Егор Голенков 65', Умар Сако 79' — Арсен Адамов 28', Мирлинд Даку 40', Константин Нижегородов 49', Kuzyaev D. 83'

Статистика матча 2 Удары в створ 1 11 Удары мимо 5 55% Владение мячом 45% 8 Угловые удары 3 1 Офсайды 4 17 Фолы 20

После 18 туров донская команда набрала 21 очко и занимает 11-е место, опережая московское «Динамо»﻿ с 20 очками, но у москвичей есть игра в запасе. Казанский клуб находится на седьмой позиции с 23 очками.

