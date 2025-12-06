В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Рубин» и смог одержать победу со счетом 2:0.
Основные события матча развивались во втором тайме. Полузащитник Алексей Миронов вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. На 67-й минуте нападающий Егор Голенков увеличил преимущество «Ростова».
На 87-й минуте защитник желто-синих Умар Сако получил красную карточку, а через две минуты защитник Казани Игор Вуячич не реализовал пенальти.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону2:0РубинКазань
1:0 Алексей Миронов 52' пен. 2:0 Егор Голенков 68'
Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Умар Сако, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Иван Комаров (Даниил Шанталий 84'), Роналдо, Егор Голенков (Давид Семенчук 90'), Мохаммад Мохеби (Антон Шамонин 90')
Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Арсен Адамов, Илья Рожков (Дмитрий Кабутов 68'), Богдан Йочич (Велдин Ходжа 68'), Дардан Шабанхаджай (Олег Иванов 60'), Мирлинд Даку, Никола Чумич (Siwe J. 60'), Kuzyaev D.
Жёлтые карточки: Егор Голенков 65', Умар Сако 79' — Арсен Адамов 28', Мирлинд Даку 40', Константин Нижегородов 49', Kuzyaev D. 83'
После 18 туров донская команда набрала 21 очко и занимает 11-е место, опережая московское «Динамо» с 20 очками, но у москвичей есть игра в запасе. Казанский клуб находится на седьмой позиции с 23 очками.