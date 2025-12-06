«Барселона» обыграла в гостях «Бетис» в рамках 13-го тура Ла Лиги — 5:3.
Хет-триком в составе победителей отметился Ферран Торрес (11', 13', 40'). По разу отличились Руни Барджи (31') и Ламин Ямаль (59', с пенальти).
Голы у хозяев забили Антони (6'), Диего Льоренте (85') и Кучо (90', пенальти).
Результат матча
БетисСевилья1:5БарселонаБарселона
1:0 Антони 6' 1:1 Ферран Торрес 11' 1:2 Ферран Торрес 13' 1:3 Руни Барджи 31' 1:4 Ферран Торрес 40' 1:5 Ламин Ямаль 59' пен.
Бетис: Альваро Вальес, Марк Бартра (Диего Льоренте 61'), Натан (Хуниор Фирпо 61'), Диего Гомес, Серхи Альтмира (Нельсон Деосса 46'), Марк Рока, Пабло Форнальс, Айтор Руйбаль, Антони (Пере Гарсия 76'), Абде Эззальзули, Кучо Эрнандес
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Хофре Торрентс 80'), Алекс Бальде (Андреас Кристенсен 46'), Жерар Мартин (Марк Берналь 63'), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Руни Барджи (Фермин Лопес 68'), Ферран Торрес, Маркус Рашфорд, Ламин Ямаль, Педри (Френки де Йонг 63')
Жёлтые карточки: Серхи Альтмира 21', Нельсон Деосса 58', Айтор Руйбаль 67' — Жерар Мартин 48'
«Барселона» с 40 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, «Бетис» с 24 баллами остался на пятом месте в турнирной таблице.