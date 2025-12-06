«Барселона» с 40 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, «Бетис» с 24 баллами остался на пятом месте в турнирной таблице.

Голы у хозяев забили Антони (6'), Диего Льоренте (85') и Кучо (90', пенальти).

Хет-триком в составе победителей отметился Ферран Торрес (11', 13', 40'). По разу отличились Руни Барджи (31') и Ламин Ямаль (59', с пенальти).

«Барселона» обыграла в гостях «Бетис» в рамках 13-го тура Ла Лиги — 5:3.

