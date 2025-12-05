В матче 18-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» со счетом 1:0.
На 71-й минуте встречи автором единственного забитого мяча в этой игре стал Эгаш Касинтура.
Результат матча
АхматГрозный1:0ОренбургОренбург
1:0 Эгаш Касинтура 71'
Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Исмаэл, Максим Самородов (Keliano M. 63'), Лечи Садулаев (Брайан Мансилья 63'), Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе, Zare M., Ndong O. (Надер Гандри 83')
Оренбург: Богдан Овсянников, Анри Чичинадзе (Артем Касимов 76'), Данила Хотулёв, Данила Ведерников, Эдуардо Кейрос, Ираклий Квеквескири (Станислав Поройков 76'), Thompson J., Дмитрий Рыбчинский (Иван Игнатьев 83'), Эмирджан Гюрлюк, Гедеон Гузина (Максим Савельев 63'), Moufi F. (Евгений Болотов 76')
Жёлтые карточки: Zare M. 68' — Данила Хотулёв 64', Максим Савельев 86'
У «Ахмата» стало 22 очка и восьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 12 баллами — четырнадцатый.