У «Ахмата» стало 22 очка и восьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 12 баллами — четырнадцатый.

На 71-й минуте встречи автором единственного забитого мяча в этой игре стал Эгаш Касинтура .

В матче 18-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» со счетом 1:0.

2.17

Прогнозы•Завтра 14:00 «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставка Ростовчане готовы забрать победу

Футбол•Сегодня 20:54 «Ахмат» — «Оренбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•02/12/2025 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•01/12/2025 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 16:31 «Право мечтать»: как «Ланс» вырвался из тени и пошатнул трон «ПСЖ»

Футбол•Сегодня 14:52 Влияние игроков в «Реале» достигло пика: что это значит для Алонсо?

Футбол•Сегодня 14:12 Кого сделают крайним: почему «Ливерпулю», возможно, придется уволить Слота

Футбол•Вчера 19:07 ЧМ‑2026 под микроскопом: тактический гид по всем участникам

Выбор читателей

Футбол•01/12/2025 17:39 Дмитрий Черышев: В матче с «Краснодаром» ЦСКА будет выглядеть совсем иначе

Футбол•29/11/2025 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Бои•Вчера 13:23 Победа Яна нокаутом, Пантожа лишится пояса: и еще 5 нестандартных ставок на UFC 323

Бои•01/12/2025 12:54 Получил титульник, сидя на диване: UFC выбрал Пимблетта и вновь проигнорировал Царукяна

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Самое интересное

Футбол•26/09/2025 15:53 Гигант из Бауру: кто такой Луис Бенедетти и зачем он нужен «Барселоне»

Бои•26/09/2025 14:05 5 друзей Адесаньи. Представляем звезд UFC, кому пора завершать карьеру в 2025-м

Футбол•26/09/2025 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?

Футбол•25/09/2025 16:06 Забудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет