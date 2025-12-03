Нидерландский экс-футболист Уэсли Снейдер высказался о фаворите на «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Я абсолютно уверен, что при нынешней системе подсчёта очков Мбаппе выиграет "Золотой мяч" в следующем сезоне, на все 100%. Он стал настоящим нападающим, играющим лучше в центре, чем на фланге, и "Реалу" не нужен такой игрок, как Холанд. У его есть для этого все качества», — приводит слова Снейдера Marca.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых смог 23 раза поразить ворота соперника и сделал три ассиста.