Таким образом, «Аталанта» пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет против «Ювентуса».

Отметим, что гости с 36-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Сейду Фини .

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Берат Джимсити, Мартен Де Рон, Марио Пашалич и Хонест Аханор .

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта » разгромила «Дженоа» со счетом 4:0.

