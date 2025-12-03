В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта » разгромила «Дженоа» со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Берат Джимсити, Мартен Де Рон, Марио Пашалич и Хонест Аханор.
Отметим, что гости с 36-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Сейду Фини.
Результат матча
АталантаБергамо3:0ДженоаГенуя
1:0 Берат Джимсити 19' 2:0 Мартен де Рон 54' 3:0 Марио Пашалич 82'
Аталанта: Марко Спортьелло, Берат Джимсити (Онест Аанор 60'), Исак Хин, Зеад Колашинац (Лазар Самарджич 60'), Рауль Белланова (Лоренцо Бернаскони 73'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Никола Залевский, Шарль Де Кетеларе (Марко Брешианини 60'), Камал Дин Сулемана (Дэниел Мальдини 21'), Джанлука Скамакка
Дженоа: Бенджамин Сигрист, Хоан Васкес, Себастиан Отоа, Брук Нортон-Каффи (Лоренсо Вентурино 77'), Валентин Карбони (Алессандро Маркандалли 46'), Николае Станчу (Уго Куэнка 71'), Мортен Френнруп (Калеб Экубан 71'), Патрицио Мазини, Джефф Эхатор (Жан Онана 71'), Сейду Фини, Микаэль Эллертссон
Красная карточка: Сейду Фини 36' (Дженоа)
Таким образом, «Аталанта» пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет против «Ювентуса».