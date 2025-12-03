Пройдет ли «Аталанта» «Дженоа» в Кубке Италии?

прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 1.95

3 декабря в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Начало встречи — 17:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Италии со стадии 1/8 финала.

Команда по итогам 13-ти туров Серии А занимает 11-ю строчку с отставанием в восемь баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в шесть очков от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб из Бергамо на своей арене одержал победу над «Фиорентиной» (2:0).

Перед этим в поединке пятого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив также оказался на высоте, когда теперь на чужом поле разгромил «Айнтрахт» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Баккер и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» выиграла, а в пяти последних поединках победила трижды.

Это говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа», в отличие от соперника, уже прошла две стадии Кубка Италии, в которых переиграла «Виченцу Виртус» (3:0) и «Эмполи» (3:1).

Команда по итогам 13-ти поединков элитного дивизиона страны занимает 16-ю строчку с отрывом только в один пункт от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Серии А клуб из Генуи набрал три очка, когда на своем поле одержал победу над «Вероной» с результатом 2:1.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже потерял баллы, когда теперь в чужих стенах разошелся боевой мировой с «Кальяри» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Корне и Жуниор Мессиас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионата Италии, «Дженоа» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Шесть голов команды в Кубке Италии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Дженоа» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Дженоа» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.10, победа «Дженоа» — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Дженоа».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60